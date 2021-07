Bce: tassi bassi più a lungo, invariati gli acquisti di titoli (Di giovedì 22 luglio 2021) La banca centrale manterrà il costo ufficiale del credito ai livelli attuali o più bassi fino a quando non sarà evidente che l’inflazione raggiungerà il 2%, per rimanerci, prima della fine dell’«orizzonte temporale delle proiezioni». Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 luglio 2021) La banca centrale manterrà il costo ufficiale del credito ai livelli attuali o piùfino a quando non sarà evidente che l’inflazione raggiungerà il 2%, per rimanerci, prima della fine dell’«orizzonte temporale delle proiezioni».

