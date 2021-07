BCE, Lagarde: “Schiacciante maggioranza in Consiglio su guidance tassi” (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’economia dell’area euro è in forte ripresa, ma le prospettive continuano a dipendere dal corso della pandemia e dai progressi delle vaccinazioni. L’attuale aumento dell’inflazione dovrebbe essere in gran parte temporaneo. Le pressioni sui prezzi sottostanti probabilmente aumenteranno gradualmente, pur lasciando l’inflazione nel medio termine ancora ben al di sotto del nostro obiettivo. Le nostre misure politiche, compresa la nostra forward guidance rivista, aiuteranno l’economia a spostarsi verso una solida ripresa e, in definitiva, a portare l’inflazione al nostro obiettivo del 2%”. Sono queste le principali aspettative per l’economia dell’eurozona di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – “L’economia dell’area euro è in forte ripresa, ma le prospettive continuano a dipendere dal corso della pandemia e dai progressi delle vaccinazioni. L’attuale aumento dell’inflazione dovrebbe essere in gran parte temporaneo. Le pressioni sui prezzi sottostanti probabilmente aumenteranno gradualmente, pur lasciando l’inflazione nel medio termine ancora ben al di sotto del nostro obiettivo. Le nostre misure politiche, compresa la nostra forwardrivista, aiuteranno l’economia a spostarsi verso una solida ripresa e, in definitiva, a portare l’inflazione al nostro obiettivo del 2%”. Sono queste le principali aspettative per l’economia dell’eurozona di ...

