Al via i Giochi più difficili, la torcia olimpica prova a spegnere le polemiche (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Il grande giorno è arrivato: dopo un anno di trepidante attesa, tra incertezza e polemiche, il fuoco di Olimpia sta per entrare nello stadio Olimpico di Tokyo. La cerimonia inaugurale in programma alle 13 ora italiana di venerdì 23 luglio alza il sipario sulla XXXII edizione dei Giochi che si annuncia come la più sofferta, ma ora si va in scena. Una luce di speranza Da Olimpia, dove era partito nel marzo 2020 quando la pandemia di Covid stava già iniziando a mietere paura e vittime, la torcia ha viaggiato prima in aereo e poi attraverso i distretti della terra del Sol Levante. Ora accenderà i Giochi di Tokyo 2020 ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Il grande giorno è arrivato: dopo un anno di trepidante attesa, tra incertezza e, il fuoco di Olimpia sta per entrare nello stadio Olimpico di Tokyo. La cerimonia inaugurale in programma alle 13 ora italiana di venerdì 23 luglio alza il sipario sulla XXXII edizione deiche si annuncia come la più sofferta, ma ora si va in scena. Una luce di speranza Da Olimpia, dove era partito nel marzo 2020 quando la pandemia di Covid stava già iniziando a mietere paura e vittime, laha viaggiato prima in aereo e poi attraverso i distretti della terra del Sol Levante. Ora accenderà idi Tokyo 2020 ...

