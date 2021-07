Yemen | colpita una scuola con un missile iraniano

Advertising

Medici Senza Frontiere

Si tratta di somme astronomiche per le famiglie della regione, la maggior parte delle quali sono agricoltori e pastori, che vivono in un'area pesantementedal conflitto . Il conflitto non ...... dove una scuola sarebbe statada un'incursione aerea. Tali offensive possono avere un grave impatto per anni sull'istruzione dei bambini o addirittura per tutta la vita. I minori dello...Fonti locali hanno confermato che la milizia Houthi ha bersagliato la Al-Thawra High School nel distretto di Jabal Murad con un missile balistico. Secondo le fonti, il bombardamento ha causato ingenti ...A causa delle violenze che si stanno verificando nel Paese, 9 bambini su 10 in Yemen non hanno accesso a cibo, acqua e istruzione. Sono circa 1,71 milioni gli sfollati.