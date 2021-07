Venezia 2021 | Chloe Zhao | Saverio Costanzo e Cynthia Erivo tra i giurati

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono state svelate le composizioni delle giurie di, ad affiancare il presidente Bong Joon-ho in quella del concorso troviamo, Sarah Gadon, Virginie Efira, Alexander Nanau e. Sono state definite le Giurie internazionali del Concorso, di Orizzonti eOpera Prima "Luigi De Laurentiis" della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (1-11 settembre) della Biennale di, diretta da ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2021 Definite le Giurie internazionali del Concorso #Venezia78, di #Orizzonti e del Premio Venezia Opera Prima

approfondimento Chi è Chloé Zhao, candidata agli Oscar come Miglior Regista Quanto alle altre sei personalità che comporranno la giuria del concorso principale di 78, in programma dal 1° ... Sarà Per grazia ricevuta , opera prima da regista di Nino Manfredi , il film di pre - apertura del Festival di. Il film sarà proiettato martedì 31 agosto, preceduto da La Biennale di: il cinema al tempo del Covid , un diario filmato da Andrea Segre , prodotto dalla Biennale di con ... (Arv) Venezia 21 lug. 2021 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Zaia Presidente), Vicepresidente Vanessa ...