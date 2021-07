Un bunker sofisticato nascosto in casa | la scoperta a Taurianova

Advertising

La botola , delle dimensioni di circa 90x90cm, era rivestita da piastrelle uguali alla pavimentazione della camera e si azionava, in discesa e in salita, mediante unmeccanismo idraulico con comando elettrico, controllato da un pulsante. Dal varco si accedeva quindi ad un locale totalmente interrato in cemento armato, delle dimensioni di circa 3x3 ...Unsotto al letto: scoperto in una casa di TaurianovaA Taurianova, i Carabinieri, nell’ambito delle serrate attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, unitamente ai ...Una struttura di difficile individuazione, efficace per nascondere armi, stupefacenti o anche latitanti. Denunciato il proprietario dell'abitazione ...