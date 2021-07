Uccide 39enne in piazza a Voghera, arrestato assessore Lega (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera ed esponente della Lega, in provincia di Pavia, è stato arrestato dopo aver ucciso con un colpo di pistola ieri sera un uomo di 39 anni, cittadino marocchino. Il fatto è avvenuto in piazza Meardi, a Voghera, attorno alle 22. Il 39enne stava infastidendo alcuni clienti di un bar, quando Adriatici ha chiamato la polizia. L’uomo ha sentito la conversazione e ha iniziato a spintonare l’assessore, che impugnava la sua pistola, una calibro 22, detenuta con porto d’armi. Cadendo a terra, ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici,alla Sicurezza del Comune died esponente della, in provincia di Pavia, è statodopo aver ucciso con un colpo di pistola ieri sera un uomo di 39 anni, cittadino marocchino. Il fatto è avvenuto inMeardi, a, attorno alle 22. Ilstava infastidendo alcuni clienti di un bar, quando Adriatici ha chiamato la polizia. L’uomo ha sentito la conversazione e ha iniziato a spintonare l’, che impugnava la sua pistola, una calibro 22, detenuta con porto d’armi. Cadendo a terra, ha ...

