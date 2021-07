Roma | Zalewski | ' Contento della fiducia' Perez | ' Qui sto bene'

Advertising

GoalItalia : MATCH REPORT - #TriestinaRoma 0-1: la rete di Zalewski ad inizio ripresa regala la vittoria a Mourinho ?? - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? La #Roma di #Mourinho supera di misura la #Triestina ?? Decide una rete di #Zalewski ?? Le immagini della sfida (GALL… - siamo_la_Roma : ?? La #Roma di #Mourinho supera di misura la #Triestina ?? Decide una rete di #Zalewski ?? Le immagini della sfida… - Eurosport_IT : Alla Roma basta un gol di Zalewski ?????? #Roma | #Mourinho - STnews365 : Guizzo di Zalewski: la Roma piega la Triestina. I giallorossi si aggiudicano di misura il test di Trieste: decide i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zalewski

ForzaRoma.info

Lafa tre su tre. Dopo Montecatini e Ternana, i giallorossi vincono anche con la Triestina nella ... invece, Smalling, Karsdorp, Diawara, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez eche ......indicazioni dal terzo test stagionale per Mourinho TRIESTE - Labatte 1 - 0 la Triestina al Nereo Rocco nella terza amichevole del precampionato giallorosso. Un gol al 49' di Nicola...Dopo la prima settimana di allenamenti, amichevole di lusso per la Triestina. Infatti i rosso alabardati hanno affrontato la Roma di Mourinho al Nereo Rocco, con tanto di diretta su Sportitalia.Terza amichevole per la Roma, che ha vinto 1-0 contro la Triestina. A Mourinho, per vincere, è bastato un gol del giovane talento Zalewski. Si continua con il 4-2-3-1 con questa formazione: Fuzato in ...