Cristin97215062 : RT @MediasetTgcom24: Roma, 14enne muore investita da un treno: stava attrersando i binari #roma - tusciaweb : 14enne muore travolta da treno, stava attraversando i binari Roma - Investita da treno, morta 14enne. Tragedia… - BaroneRosso19 : RT @MediasetTgcom24: Roma, 14enne muore investita da un treno: stava attrersando i binari #roma - teresacapitanio : Tragedia a Roma, 14enne muore travolta da un treno , più dettagli : - ilfaroonline : Tragedia a Roma, 14enne muore travolta da un treno -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 14enne

commenta Unaè morta investita da un treno alla periferia di. E' accaduto all'altezza della stazione ferroviaria di via di Salone, nei pressi del campo nomadi. Sul posto la polizia ferroviaria che ...Unaè stata travolta da un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Salone,, a pochi passi dal campo nomadi dove viveva. E' successo intorno alle 21.40 di ieri. Inutili i soccorsi prestati ...Ragazza di 14 anni morta investita dal treno: shock a Roma. La giovane stava attraversando i binari quando è stata travolta ...lungo la ferrovia Roma–Pescara, nei pressi del grande campo nomadi del Collatino, periferia est della Capitale. La polizia ferroviaria indaga per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inutili i ...