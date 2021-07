Per Salvini è legittima difesa. Voghera diventa un caso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il drammaturgo russo Anton Cechov diceva che se in un romanzo compare una pistola, prima o poi bisogna che spari. I fatti di Voghera ci ricordano che a furia di lanciare allarmi, invocare sceriffi, giocare con le parole, le parole diventano fatti. Che rischiano persino di apparire tragicamente normali. Dunque, in un paese in cui da anni i temi della sicurezza, compresa la recente evoluzione della difesa del «decoro urbano», sono al centro dello scontro tra partiti e di campagne … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il drammaturgo russo Anton Cechov diceva che se in un romanzo compare una pistola, prima o poi bisogna che spari. I fatti dici ricordano che a furia di lanciare allarmi, invocare sceriffi, giocare con le parole, le paroleno fatti. Che rischiano persino di apparire tragicamente normali. Dunque, in un paese in cui da anni i temi della sicurezza, compresa la recente evoluzione delladel «decoro urbano», sono al centro dello scontro tra partiti e di campagne … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Polemiche per la frase del leghista Borghi su lgbt e sieropositivi. Letta: “E noi dobbiamo dialogare con questi?”.… - marcofurfaro : Per pochi voti non hanno il coraggio di dire a qualche novax che è giusto vaccinarsi e seguire la scienza, figurate… - fattoquotidiano : A poche ore dall'arresto, Salvini interviene in difesa dell'assessore leghista ai domiciliari per aver sparato e uc… - arsxs : @martafana Salvini democratico? Se Salvini si può definire democratico allora io potrei definirmi divino. Io a quel… - naso___ : RT @matteosalvinimi: Senza certezza della pena, per tutti e a qualunque età, non ci sarà mai sicurezza! #Salvini #Mattino5 #Lega @matteosal… -