OPA Cerved, adesioni al 21/07/2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Castor BidCo sulle azioni Cerved, risulta che oggi, 21 luglio 2021, sono state presentate 5.585 richieste di adesioni. Complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 25.163, pari allo 0,01289% dell'offerta. L'offerta, iniziata il 16 luglio 2021, terminerà il prossimo 5 agosto 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Cerved acquistate sul mercato nei giorni 4 e 5 agosto 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

