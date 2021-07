Nba Finals 2021: delirio fuori dal Fiserv Forum, oltre 60.000 persone a sostenere i Bucks (VIDEO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Milwaukee Bucks sono ad un passo dal sogno e tutta la città è in fermento. In caso di vittoria in gara-6 contro i Phoenix Suns, Giannis Antetokounmpo e compagni conquisterebbero infatti il tanto agognato anello. A sostenere la squadra quasi 100.000 tifosi. In circa 20.000 sono presenti all’interno del Fiserv Forum, mentre oltre 60.000 si sono recati fuori dall’impianto per supportare i propri beniamini. Piuttosto emblematiche le immagini che arrivano dal Wisconsin, dove sembra letteralmente di essere ad un concerto rock. Di seguito il VIDEO del vero e proprio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Milwaukeesono ad un passo dal sogno e tutta la città è in fermento. In caso di vittoria in gara-6 contro i Phoenix Suns, Giannis Antetokounmpo e compagni conquisterebbero infatti il tanto agognato anello. Ala squadra quasi 100.000 tifosi. In circa 20.000 sono presenti all’interno del, mentre60.000 si sono recatidall’impianto per supportare i propri beniamini. Piuttosto emblematiche le immagini che arrivano dal Wisconsin, dove sembra letteralmente di essere ad un concerto rock. Di seguito ildel vero e proprio ...

