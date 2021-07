Malvasia Day: dodici cantine, oltre 50 vini in degustazione e tanto pubblico (Di mercoledì 21 luglio 2021) Produttori, winelover, visitatori. Tutti insieme per il Malvasia Day che si è svolto lo scorso martedì 20 luglio a Salina. Protagoniste dell'evento - alla sua decima edizione - le 50 Malvasia delle ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Produttori, winelover, visitatori. Tutti insieme per ilDay che si è svolto lo scorso martedì 20 luglio a Salina. Protagoniste dell'evento - alla sua decima edizione - le 50delle ...

Malvasia, il vino che fotografa la diversità virtuosa delle Eolie Un bilancio a dieci anni dalla prima edizione e il debutto del Consorzio di tutela. Edizione densa per il Malvasia Day, la manifestazione dedicata al vitigno principe delle Eolie che si è tenuta lo scorso 20 luglio a Salina, la prima direttamente organizzata dal Consorzio di tutela della Malvasia. Una ...

