“Leaders” | concorso per donne imprenditrici | candidature entro il 31 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) C’è tempo fino al 31per partecipare a “”, illanciato da EIT Manufacturing con l’obiettivo di sostenere le miglioriinnovatrici che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo di iniziative nel contesto della produzione a forte impatto finanziario, ambientale o sociale. In particolare, il contest è rivolto a professioniste, ricercatrici odei paesi eleggibili EIT Regional Innovation Scheme (RIS). La competizione consiste in due round di selezione: nel primo round saranno preselezionate le 30 candidate che presentano le migliori soluzionei/iniziative. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leaders concorso

Il Denaro

... e in particolare all'Aquila, 45 giudici, tra giornalisti, buyers ed opinion, da 20 paesi. ... mentre Carlo Dugo , ambasciatore in Italia dele Karin Meriot , coordinatrice ...... nonché organizzata in collaborazione con la Global Chamber of Businesse l'Istituto Milton ... la prima edizione di un eccezionaleinternazionale rivolto e destinato a premiare le ...