L’assessore leghista spara e uccide Ma per Salvini la colpa è della vittima

Bufera sulle parole del leader leghista che dice: la vittima era già noto alle forze dell'ordine. Intende dire che se l'è cercata? Il fatto nudo e crudo è che Massimo Adriatici, avvocato e assessore leghista alla sicurezza del Comune di Voghera ha ucciso, sparando un colpo di pistola, un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina, Youns El Boussetaoui. Ventiquattro ore di certo non bastano a dire esattamente quale sia la dinamica precisa dei fatti; intanto l'uomo è agli arresti domiciliari. Certo è che il diavolo ci ha messo proprio un tragico zampino in questa storia: un esponente ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - StefanoGuerrera : L’assessore leghista - e questo bisogna specificarlo visto che voleva il daspo urbano e ha ammazzato un marocchino… - repubblica : ?? Voghera, assessore leghista uccide 39enne marocchino: l'accusa e' omicidio volontario - pavisa1401 : RT @ilruttosovrano: Ieri medico per sparare cazzate sui vaccini, oggi giudice per assolvere l'assessore leghista dal grilletto facile, il d… - RaffyM48 : Eccolà...Salvini: è #legittimadifesa.....azz....l'assessore LEGHISTA andava in giro armato e con colpi in canna...V… -