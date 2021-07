Juve, per Allegri c’è un’altra brutta notizia dall’infermeria (Di mercoledì 21 luglio 2021) Juventus, Dybala si ferma in allenamento: affaticamento muscolare per la Joya, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Non è partita esattamente col piede giusto la nuova stagione della Juventus. Dopo l’operazione a cui si è sottoposto Arthur, che lo terrà fuori dai campi per alcuni mesi, per la squadra di Allegri arriva anche l’infortunio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021)ntus, Dybala si ferma in allenamento: affaticamento muscolare per la Joya, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Non è partita esattamente col piede giusto la nuova stagione dellantus. Dopo l’operazione a cui si è sottoposto Arthur, che lo terrà fuori dai campi per alcuni mesi, per la squadra diarriva anche l’infortunio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : ?? Allegri vuole fisico e fantasia dal centrocampo ?? Ecco come Locatelli può cambiare la Juve ??… - forumJuventus : ?? Sabato alle 18 Juve-Cesena ??? Sarà visibile in diretta su Sky ?? - juventusfc : 3??0?? candeline per il nostro @2DaniLuiz! ?? TANTI AUGURI! ?? - Vick__Keller : RT @_grazy87: Mai come quest'anno ho l'esigenza che il calciomercato finisca il più presto possibile, consapevole del fatto che la Juve non… - _grazy87 : Mai come quest'anno ho l'esigenza che il calciomercato finisca il più presto possibile, consapevole del fatto che l… -