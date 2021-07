Juve, affaticamento per Dybala: una settimana di lavoro differenziato (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all'adduttore destro per il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Pauloe Marco Da Graca svolgeranno unpersonalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di unalla coscia sinistra per il primo e all'adduttore destro per il ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, #Dybala lavora a parte: fermato da un affaticamento muscolare: L'argentino ha accusato un problema alla cosci… - antonioamodio15 : RT @cadiamofelici: immagina prendersela perché salta juve-cesena per un affaticamento. questo fa già capire tutto - FaNaTiKo10 : Pseudo tifosi della Juve: no cazzo affaticamento muscolare per #Dybala : giocatore finito, vendiamolo! Tifosi del… - cadiamofelici : immagina prendersela perché salta juve-cesena per un affaticamento. questo fa già capire tutto - sportli26181512 : Juve, affaticamento per Dybala: una settimana di lavoro differenziato: Juve, affaticamento per Dybala: una settiman… -