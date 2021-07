Incontro Insigne-De Laurentiis per il rinnovo | spunta la data!

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La situazione contrattuale del capitano Lorenzosi fa sempre più nuvolosa, anche se pare esserci stata una lieve schiarita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, èta una data (o meglio, un periodo indicativo) in cui avverrà il primotra le parti. Si tratta della prima decade di agosto. In questo momentosi trova in vacanza ad Ibiza con la sua famiglia e quella di Ciro Immobile: il rientro dalle meritate ferie è previsto proprio per i giorni iniziali di agosto. Il capitano ha sempre detto di voler restare a vita (idea che anche Spalletti sposerebbe subito). La palla passa ...

CALCIOMERCATO NAPOLI: RINNOVOAD AGOSTO Una delle principali tematiche sul tavolo del calciomercato Napoli riguarda ovviamente il rinnovo di Lorenzo. Attualmente il calciatore sta trascorrendo le ...Ecco quando ci sarà il faccia a faccia Il rinnovo di Lorenzocontinua ad essere il tema caldo in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega che l'con De Laurentiis andrà in scena ...Dopo gli Europei, no, dopo le vacanze. L'incontro tra De Laurentiis ed Insigne, che sta per diventare quasi una sorta di Garibaldi e Vittorio ...In tal senso i nomi sui quali riflettere sono i soliti: Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski, Manolas e Koulibaly. Dopo la cessione di uno o al massimo due di questi elementi inizierà poi il mercato in ent ...