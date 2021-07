In cosa consiste la proposta di Ilaria Capua di far pagare ai no vax i costi del ricovero in ospedale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durissimo l’intervento della virologa Ilaria Capua sul Corriere della Sera di oggi 21 luglio. La ricercatrice e professoressa universitaria si scaglia contro i no vax, ma prima tenta di mettere a fuoco una categoria che, nei giorni della pandemia, è arrivata a comprendere anche posizioni non estremistiche, ma che, nei fatti, si traducono comunque in un rifiuto della vaccinazione. L’articolo di opinione ha, come era prevedibile, alimentato un intenso dibattito sui social ed è infatti entrato in tendenze su Twitter. cosa ha detto Ilaria Capua contro i no vax e perché tutti ne parlano Innanzitutto, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Durissimo l’intervento della virologasul Corriere della Sera di oggi 21 luglio. La ricercatrice e professoressa universitaria si scaglia contro i no vax, ma prima tenta di mettere a fuoco una categoria che, nei giorni della pandemia, è arrivata a comprendere anche posizioni non estremistiche, ma che, nei fatti, si traducono comunque in un rifiuto della vaccinazione. L’articolo di opinione ha, come era prevedibile, alimentato un intenso dibattito sui social ed è infatti entrato in tendenze su Twitter.ha dettocontro i no vax e perché tutti ne parlano Innanzitutto, ...

