«Improcedibilità? Una pessima trovata per provare ad accontentare i 5Stelle» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Riforma della giustizia, intervista a Paolo Ferrua, Professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Torino Paolo Ferrua, Professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Torino, è uno dei massimi esponenti dell’accademia giuridica italiana. In questa intervista al Dubbio esprime la sua ferma contrarietà al nuovo istituto dell’Improcedibilità contenuto nella “mediazione Cartabia”: «Vicenda avvilente, che riduce il processo a teatro delle ragioni di Stato». E in conclusione arriva a dire che più di una riforma ‘ bricolage’ avremmo bisogno di un nuovo codice di procedura penale. Qual è il suo ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 luglio 2021) Riforma della giustizia, intervista a Paolo Ferrua, Professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Torino Paolo Ferrua, Professore emerito di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Torino, è uno dei massimi esponenti dell’accademia giuridica italiana. In questa intervista al Dubbio esprime la sua ferma contrarietà al nuovo istituto dell’contenuto nella “mediazione Cartabia”: «Vicenda avvilente, che riduce il processo a teatro delle ragioni di Stato». E in conclusione arriva a dire che più di una riforma ‘ bricolage’ avremmo bisogno di un nuovo codice di procedura penale. Qual è il suo ...

Advertising

Nat_Casatelli : RT @gbarbacetto: Propongo una bellissima #riforma della Sanità che riduca i tempi in ospedale. Assegnare a ogni malattia un tempo di cura.… - Mega_Fauna : RT @gbarbacetto: Propongo una bellissima #riforma della Sanità che riduca i tempi in ospedale. Assegnare a ogni malattia un tempo di cura.… - fabryxfg : RT @gbarbacetto: Propongo una bellissima #riforma della Sanità che riduca i tempi in ospedale. Assegnare a ogni malattia un tempo di cura.… - TitoBorsa : RT @gbarbacetto: Propongo una bellissima #riforma della Sanità che riduca i tempi in ospedale. Assegnare a ogni malattia un tempo di cura.… - 007Vincentxxx : RT @gbarbacetto: Propongo una bellissima #riforma della Sanità che riduca i tempi in ospedale. Assegnare a ogni malattia un tempo di cura.… -