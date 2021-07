Ilaria Capua: “I no vax risarciscano gli ospedali in caso di ricovero” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fidarsi delle scienza e non delle “chiacchiere da bar” (o da social). Ilaria Capua, sulle pagine de Il Corriere della Sera, fa sua una mozione ribadita da alcuni esperti nel corso delle ultime settimane: chi si rifiuta di sottoporsi al vaccino anti-Covid, risarcisca gli ospedali in caso di ricovero. La virologa sottolinea l’importanza della campagna di immunizzazione, confermata anche dai numeri delle terapie intensive e dei ricoveri che si è andato a ridurre nel corso delle ultime settimane. Ma entra a gamba tesa contro coloro i quali hanno scelto arbitrariamente di essere no vax. Ilaria ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fidarsi delle scienza e non delle “chiacchiere da bar” (o da social)., sulle pagine de Il Corriere della Sera, fa sua una mozione ribadita da alcuni esperti nel corso delle ultime settimane: chi si rifiuta di sottoporsi al vaccino anti-Covid, risarcisca gliindi. La virologa sottolinea l’importanza della campagna di immunizzazione, confermata anche dai numeri delle terapie intensive e dei ricoveri che si è andato a ridurre nel corso delle ultime settimane. Ma entra a gamba tesa contro coloro i quali hanno scelto arbitrariamente di essere no vax....

Advertising

HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Chi non si vaccina, risarcisca gli ospedali. Solo loro ne avranno bisogno' - Corriere : 'In cambio della libertà di scegliere se vaccinarsi o no, si potrebbe chiedere un piccolo contributo rispetto al co… - Corriere : Chi paga i danni provocati dai no vax? Così si rischia di vanificare i risultati - TitiCasati : RT @HuffPostItalia: Ilaria Capua: 'Chi non si vaccina, risarcisca gli ospedali. Solo loro ne avranno bisogno' - pleopizzi : RT @fanpage: 'Chi si tira indietro dovrebbe risarcire gli ospedali', afferma la virologa Ilaria Capua -