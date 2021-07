Green pass, Fico: “No in Parlamento, impossibile chiedere chi vaccinato” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Non mi sento vicino alle posizioni di chi dice qui si entra solo con il Green pass”. Lo ha detto Roberto Fico, al Ventaglio, sulla proposta del Green pass per entrare in Parlamento. “Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no, è una questione che non c’è”, ha sottolineato il presidente della Camera. “Noi vogliamo un Transatlantico normale, ma fino a quando il distanziamento sarà mantenuto dovremo mantenere questo assetto. Per noi il lavoro è quello di smontare com’è oggi il Transatlantico e farlo diventare accessibile a tutti, però ad ora le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Non mi sento vicino alle posizioni di chi dice qui si entra solo con il”. Lo ha detto Roberto, al Ventaglio, sulla proposta delper entrare in. “Non è possibilechi èe chi no, è una questione che non c’è”, ha sottolineato il presidente della Camera. “Noi vogliamo un Transatlantico normale, ma fino a quando il distanziamento sarà mantenuto dovremo mantenere questo assetto. Per noi il lavoro è quello di smontare com’è oggi il Transatlantico e farlo diventare accessibile a tutti, però ad ora le ...

