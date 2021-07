Fedele | “Spalletti? Non si poteva trovare di meglio Con un terzino sinistro e un mediano il Napoli può lottare per i primi posti”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Enricoex agente dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “non mi sorprende, prima si era convinti di avere un Messia che dal ginnasio aveva fatto da autodidatta.è allenatore da tanti anni, in grandi piazze. Non sidi. Lo stesso Sarri è un allievo di. All’inizio c’era scetticismo e pure un velo di ironia ma è uno che non ha paura e che sa di calcio. Con une unil ...

: '? Non si poteva trovare di meglio, prima si era convinti di avere un Messia. Con un terzino sinistro e un mediano il Napoli può lottare per i primi posti' A Radio Marte nel corso ...... il villain perfetto è quello che in passato era il migliore amico, ilcompagno dell'eroe. A Napoli c'è un misto di nervosismo ed eccitazione al pensiero di Insigne come Totti e di...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: "Osimhen a fare il muro? Con un po' di ritardo... ho visto che Spalletti cura molto l'aspetto tecn ...Enrico Fedele ha parlato di Luciano Spalletti elogiando oltremodo il neo tecnico partenopeo: 'Non ha paura e sa molto di calcio'.