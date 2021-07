Epic Games ha acquisito la piattaforma hosting 3D Sketchfab (Di mercoledì 21 luglio 2021) Epic Games ha annunciato l'acquisto di Sketchfab. Questa piattaforma, con quasi un decennio di esperienza alle spalle, consente di visualizzare modelli 3D in browser, AR e VR. Ha anche un negozio integrato in cui sono pubblicati più di 4 milioni di modelli. Sketchfab continuerà ad operare in autonomia, ma ha integrato la compartecipazione alle entrate di Epic Games Store: d'ora in poi prenderà il 12% delle vendite. Inoltre, il piano di pagamento Plus scompare e i suoi vantaggi sono integrati nel piano gratuito. Gli abbonati Plus riceveranno un aggiornamento al piano Pro. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021)ha annunciato l'acquisto di. Questa, con quasi un decennio di esperienza alle spalle, consente di visualizzare modelli 3D in browser, AR e VR. Ha anche un negozio integrato in cui sono pubblicati più di 4 milioni di modelli.continuerà ad operare in autonomia, ma ha integrato la compartecipazione alle entrate diStore: d'ora in poi prenderà il 12% delle vendite. Inoltre, il piano di pagamento Plus scompare e i suoi vantaggi sono integrati nel piano gratuito. Gli abbonati Plus riceveranno un aggiornamento al piano Pro. ...

