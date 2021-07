Dad e uso prolungato di pc: effetti sulla salute, posture e comportamenti da adottare. Editoriale Inail (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Riprendiamo la similitudine con il motorino o la macchina: come per guidare dobbiamo conoscere le regole da rispettare e la segnaletica stradale, allo stesso modo, per usare il computer e tutti i dispositivi digitali, dobbiamo conoscere bene le regole e sapere quali sono le insidie che potremmo incontrare lungo il nostro percorso!". L'Editoriale Inail per le scuole, uno spazio dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita, che raccoglie nei diversi moduli informazioni, video e anche la possibilità di effettuare un quiz. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Riprendiamo la similitudine con il motorino o la macchina: come per guidare dobbiamo conoscere le regole da rispettare e la segnaletica stradale, allo stesso modo, per usare il computer e tutti i dispositivi digitali, dobbiamo conoscere bene le regole e sapere quali sono le insidie che potremmo incontrare lungo il nostro percorso!". L'per le scuole, uno spazio dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita, che raccoglie nei diversi moduli informazioni, video e anche la possibilità di effettuare un quiz. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Dad e uso prolungato di pc: effetti sulla salute, posture e comportamenti da adottare. Editoriale Inail - ciro_blunotte : un lato positivo della dad è stato uno stimolo per molti prof ad imparare l'uso del pc ma la scuola di presenza è… - sabato_ivana : @25O319 Speriamo. Tra dad,smart working, atm che chiudono, incentivo all uso di carte di credito,green pass,finanzi… - Lady_ofShalott_ : @Patriziapattys @DanielaPF75 > (si spera) tutti vaccinati, ma i ragazzi? E, soprattutto, i bambini? Vaccini per gli… - judeshrp : @orionnoyami migliorata neanche per scherzo, è da 5 anni che non uso ne occhiali ne lenti e diciamo che la dad e il… -