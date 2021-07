Covid, Salvini “Cautela ma no a paura e terrore” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “C’e’ modo e modo di dare le notizie e di dare speranza o paura, basta decidere su cosa puntare”, sottolinea il leader della Lega intervenendo alla presentazione libro di Gennaro Sangiuliano “Reagan. Il Presidente che cambio’ la politica americana”. mat/ads su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) “C’e’ modo e modo di dare le notizie e di dare speranza o, basta decidere su cosa puntare”, sottolinea il leader della Lega intervenendo alla presentazione libro di Gennaro Sangiuliano “Reagan. Il Presidente che cambio’ la politica americana”. mat/ads su Il Corriere della Città.

LaStampa : Covid, è polemica Zaia-Salvini. Il governatore del Veneto: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati” - mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - CarloVerdelli : Cari Meloni (opposizione) e Salvini (governo), non è difficile: il Covid si prende per contagio, chi è vaccinato no… - Italpress : Covid, Salvini “Cautela ma no a paura e terrore” - Lodamarco1 : RT @LaStampa: Covid, è polemica Zaia-Salvini. Il governatore del Veneto: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati” https://t… -