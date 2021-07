Conferma ufficiale per i giochi su Netflix per mobile e pure gratis (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo una serie di indiscrezioni incalzanti non ci sono più dubbi sul fatto che i giochi su Netflix faranno capolino anche nel breve tempo, affiancandosi all’offerta di contenuti di serie TV, film e documentari. La notizia rimbalza da settimane attraverso più fonti e ora è stata Confermata direttamente dalla piattaforma. In una lettera agli azionisti di questi giorni, il servizio fa sapere di essere intenzionato ad andare nella direzione del gaming per garantirsi nuovi abbonamenti. Quali giochi su Netflix? La domanda delle domande è: quale tipologia di giochi potranno essere proposti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo una serie di indiscrezioni incalzanti non ci sono più dubbi sul fatto che isufaranno capolino anche nel breve tempo, affiancandosi all’offerta di contenuti di serie TV, film e documentari. La notizia rimbalza da settimane attraverso più fonti e ora è statata direttamente dalla piattaforma. In una lettera agli azionisti di questi giorni, il servizio fa sapere di essere intenzionato ad andare nella direzione del gaming per garantirsi nuovi abbonamenti. Qualisu? La domanda delle domande è: quale tipologia dipotranno essere proposti ...

