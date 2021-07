Claudia Schiffer collabora con Rèalisation Par (Di mercoledì 21 luglio 2021) Claudia Schiffer collabora con Réalisation e realizza una capsule collection, SUPER RÉAL, ispirata al glamour anni ‘90. Uno dei capi cult è il vestito rosso corto, perfetto per le lunghe notti dell’estate 2021. L’iconico vestito ora si può comprare. Claudia Schiffer e il “little red dress” La super modella, su Instagram, l’ha chiamato con ironia “little red dress” facendo leva sulla sua versatilità: è infatti un vestito dall’orlo cortissimo, tagliato in seta rossa e con sottili spalline ton sur ton. Sul sito, le spalline vengono proprio chiamate “spalline spaghetti”. Minimale, ridotto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)con Réalisation e realizza una capsule collection, SUPER RÉAL, ispirata al glamour anni ‘90. Uno dei capi cult è il vestito rosso corto, perfetto per le lunghe notti dell’estate 2021. L’iconico vestito ora si può comprare.e il “little red dress” La super modella, su Instagram, l’ha chiamato con ironia “little red dress” facendo leva sulla sua versatilità: è infatti un vestito dall’orlo cortissimo, tagliato in seta rossa e con sottili spalline ton sur ton. Sul sito, le spalline vengono proprio chiamate “spalline spaghetti”. Minimale, ridotto ...

