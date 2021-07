Cartabia: 'Non è vero che i processi di mafia andranno in fumo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Spesso si è detto in questi giorni che i processi per mafia e terrorismo andranno in fumo. Non è così'. Lo spiega il ministro della Giustizia Marta Cartabia in relazione alle polemiche sorte sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Spesso si è detto in questi giorni che ipere terrorismoin. Non è così'. Lo spiega il ministro della Giustizia Martain relazione alle polemiche sorte sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA CARTABIA Parla il capo della Direzione distrettuale Antimafia milanese: “Sulla base dei numeri già si capis… - davidallegranti : Cartabia: 'Chi non è mai stato in un carcere, voi onorevoli lo potete fare, fatelo' - ilriformista : L'ex premier Conte agita il rischio che il processo per il crollo del Morandi vada in prescrizione per effetto dell… - tobefreeforever : RT @fattoquotidiano: Alcuni giornali titolano sulla presunta benedizione della commissione europea alla riforma Cartabia. Ma nel documento… - Serenel73 : RT @fattoquotidiano: Alcuni giornali titolano sulla presunta benedizione della commissione europea alla riforma Cartabia. Ma nel documento… -