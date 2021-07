Cagliari, ufficiale l’arrivo di Dalbert dall’Inter: il comunicato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con un comunicato ufficiale, il club sardo ha annunciato l’arrivo dell’esterno brasiliano Dalbert dall’Inter Dalbert è un nuovo giocatore del Cagliari. A dare l’annuncio è lo stesso club sardo tramite il proprio sito ufficiale: «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto. Nato a Barra Mansa, comune dello stato di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con un, il club sardo ha annunciatodell’esterno brasilianoè un nuovo giocatore del. A dare l’annuncio è lo stesso club sardo tramite il proprio sito: «IlCalcio è lieto di annunciare l’acquistodel diritto alle prestazioni sportive del calciatoreHenrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto. Nato a Barra Mansa, comune dello stato di ...

