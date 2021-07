Battlefield 1 è gratis con Amazon Prime Gaming (Di mercoledì 21 luglio 2021) In molti, a giugno, hanno riscattato gratuitamente Battlefield 4 grazie ad Amazon Prime Gaming: ora avete l'opportunità di bissare il colpo, a patto che abbiate l'abbonamento attivo, si intende! Da oggi fino al 2 agosto avrete la possibilità di riscattare, sulla pagina delle ricompense di Prime Gaming, una copia di Battlefield 1 direttamente sul client Origin. Si tratterà di una versione base, senza DLC, ma comunque completa. L'offerta successiva, a quanto pare, riguarderà Battlefield 5, gratuito da agosto fino al 1 ottobre, giusto in tempo per prepararsi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021) In molti, a giugno, hanno riscattato gratuitamente4 grazie ad: ora avete l'opportunità di bissare il colpo, a patto che abbiate l'abbonamento attivo, si intende! Da oggi fino al 2 agosto avrete la possibilità di riscattare, sulla pagina delle ricompense di, una copia di1 direttamente sul client Origin. Si tratterà di una versione base, senza DLC, ma comunque completa. L'offerta successiva, a quanto pare, riguarderà5, gratuito da agosto fino al 1 ottobre, giusto in tempo per prepararsi ...

