Amici, Sangiovanni: Giulia nel videoclip di Malibù (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sangiovanni ha annunciato che venerdì uscirà finalmente il videoclip di Malibù, una delle canzoni più suonate e ballate di quest’estate. Dal piccolo spoiler pubblicato su Instagram si può vedere che, insieme al cantante, sarà protagonista anche la sua fidanzata e vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile. Sangiovanni aveva lanciato qualche indizio su Instagram, ma ora è ufficiale: venerdì 23 luglio alle 14 in punto uscirà il videoclip ufficiale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021)ha annunciato che venerdì uscirà finalmente ildi, una delle canzoni più suonate e ballate di quest’estate. Dal piccolo spoiler pubblicato su Instagram si può vedere che, insieme al cantante, sarà protagonista anche la sua fidanzata e vincitrice di20,Stabile.aveva lanciato qualche indizio su Instagram, ma ora è ufficiale: venerdì 23 luglio alle 14 in punto uscirà ilufficiale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GiuseppeporroIt : Amici 20, Sangiovanni ironizza su una frase contenuta nel testo di Loca di Aka7even (VIDEO) #amici20 #sangiovanni… - reinadelnulla : bene sangiovanni, sai come trattare nuovi amici importanti a quanto vedo - infoitcultura : Amici 20, Sangiovanni confessa: 'Per me è una sconfitta enorme' - ZonNapoli : #Gossip #Amici2020 #Sangiovanni ha litigato con #Tancredi? La risposta nel nostro sito!!! - MondoTV241 : Amici 20, Sangiovanni confessa: 'Per me è una sconfitta enorme perché..' #sangiovanni #amici20 -