Zielinski arriva a Dimaro: ecco quale è stata la sua prima richiesta (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica nel ritiro di Dimaro è arrivato Piotr Zielinski, il primo dei big a cui era stato concesso dalla società un periodo supplementare di vacanza, dopo gli impegni con la sua Nazionale agli Europei. ecco quanto evidenziato dal quotidiano: "Il polacco si è presentato di ottimo umore e ha chiesto di poter scendere subito in campo nel pomeriggio, per un rapido saluto ai compagni di squadra e soprattutto per presentarsi di persona a Spalletti, con il quale peraltro aveva già avuto nelle scorse settimane dei contatti telefonici". Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Repubblica nel ritiro dito Piotr, il primo dei big a cui era stato concesso dalla società un periodo supplementare di vacanza, dopo gli impegni con la sua Nazionale agli Europei.quanto evidenziato dal quotidiano: "Il polacco si è presentato di ottimo umore e ha chiesto di poter scendere subito in campo nel pomeriggio, per un rapido saluto ai compagni di squadra e soprattutto per presentarsi di persona a Spalletti, con ilperaltro aveva già avuto nelle scorse settimane dei contatti telefonici".

