Vacanze, non è il green pass o il Plf il problema ma la pappa pronta per tutti (Di martedì 20 luglio 2021) Alcuni anni fa, dopo la maturità classica, come fatto da migliaia di ragazzi europei, partii per un interrail. Non c’era ancora l’euro, né internet, né navigatori: avevo uno zaino pesante e zavorrato da una cartina dei treni, annuario degli ostelli, qualche Traveller’s Cheque, taralli pugliesi, una raccolta degli U2 in musicassetta e tanta voglia di avventura. Un mese tra vagoni, pub, musei e milioni di risate: semplici e indimenticabili. Oggi leggo di un certo stupore in Italia circa la compilazione del passenger Locator Form (PLF) per arrivare in Grecia. Addirittura si stilano guide per la compilazione di quel foglio o mappe per districarsi nei mendri della burocrazia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Alcuni anni fa, dopo la maturità classica, come fatto da migliaia di ragazzi europei, partii per un interrail. Non c’era ancora l’euro, né internet, né navigatori: avevo uno zaino pesante e zavorrato da una cartina dei treni, annuario degli ostelli, qualche Traveller’s Cheque, taralli pugliesi, una raccolta degli U2 in musicassetta e tanta voglia di avventura. Un mese tra vagoni, pub, musei e milioni di risate: semplici e indimenticabili. Oggi leggo di un certo stupore in Italia circa la compilazione delenger Locator Form (PLF) per arrivare in Grecia. Addirittura si stilano guide per la compilazione di quel foglio o mappe per districarsi nei mendri della burocrazia ...

Advertising

mara_carfagna : La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani faccia… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: E' semplicemente la sindrome del “tutto pronto e subito” @FDePalo - ilfattoblog : E' semplicemente la sindrome del “tutto pronto e subito” @FDePalo - rpp_tweet : RT @mara_carfagna: La dittatura del virus può finire per sempre: il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani facciano la… - GEFCF72 : RT @gauss_b: continuo a non capire l'enfasi sul green pass. abbiamo una campagna: - che è on track. - che ha problemi legati alle forniture… -