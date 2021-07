UFFICIALE | Genoa colpo in difesa | il giocatore arriva dall’Inter!

(Di martedì 20 luglio 2021) Ilha annunciato l’arrivo di Zinho VanheusdenChi è il nuovo acquisto del? Zinho Vanheusden è un difensore belga classe 1999. Il giovane è un difensore centrale alto 1,87 forte fisicamente, abile nei contrasti e sulle palle alte. Il ragazzo cresce nelle giovanili dello Standard Liegi, per poi nel 2015 passare alla Primavera dell’Inter. Con i neroazzurri vince la Coppa Italia Primavera nel 2015/2016 e lo Scudetto Primavera nel 2016/2017. Il 30 gennaio 2018 viene prestato per un anno e mezzo proprio allo Standard Liegi. Nel 2019 la squadra belga acquista ilper 11,6 milioni di euro. Il ...

Commenta per primo Il Genoa presenta Zinho Vanheusden, arrivato dall'Inter, con un annuncio sui social. Il Genoa ha ufficializzato l'arrivo di Zinho Vanheusden in rossoblù: ecco l'annuncio social del Grifone Il Genoa ha ufficializzato con un tweet l'arrivo di Zinho Vanheusden in rossoblù. Il difensore belga si trasferisce al Grifone con la formula del prestito secco dopo l'esperienza allo Standard Liegi.