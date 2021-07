Ufficiale: Capellini passa dalla Juventus U23 al Mirandes in prestito (Di martedì 20 luglio 2021) È Ufficiale il passaggio del difensore Riccardo Capellini dalla JuventusU23 al Mirandes. Il calciatore giocherà in prestito per una stagione con il club di Segunda División spagnola. OFICIAL #RiccardoCapellini, nuevo jugador del #CDMirandés. Llega cedido procedente de la @Juventusfc #BienvenidoCapellini — CDMirandés (@CDMirandes) July 20, 2021 Foto: Twitter Mirandes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) Èilggio del difensore RiccardoU23 al. Il calciatore giocherà inper una stagione con il club di Segunda División spagnola. OFICIAL #Riccardo, nuevo jugador del #CDMirandés. Llega cedido procedente de la @fc #Bienvenido— CDMirandés (@CD) July 20, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

