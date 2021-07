Tra i beffati di Malpensa: «Le nostre ferie in Grecia rovinate» (Di martedì 20 luglio 2021) No Plf? Niente Grecia, niente mare. È la sorpresa che hanno trovato diversi viaggiatori in coda al check-in all’aeroporto di Malpensa.Il Plf, Passenger locator form, è il documento indispensabile per partire verso le isole elleniche Leggi su corriere (Di martedì 20 luglio 2021) No Plf? Niente, niente mare. È la sorpresa che hanno trovato diversi viaggiatori in coda al check-in all’aeroporto di.Il Plf, Passenger locator form, è il documento indispensabile per partire verso le isole elleniche

Advertising

Corriere : Tra i turisti beffati di Malpensa: «Noi respinti: le ferie in Grecia rovinate da un alg... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tra i turisti beffati di Malpensa: «Noi respinti: le ferie in Grecia rovinate da un alg... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tra i turisti beffati di Malpensa: «Noi respinti: le ferie in Grecia rovinate da un algoritmo» - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Tra i turisti beffati di Malpensa: «Noi respinti: le ferie in Grecia rovinate da un alg... - VerdiVeneto : RT @Corriere: Tra i turisti beffati di Malpensa: «Noi respinti: le ferie in Grecia rovinate da un algoritmo» -