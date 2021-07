Sciopero al'ex Ilva di Taranto: 'Altissima adesione' (Di martedì 20 luglio 2021) Taranto - 'È stata registrata un'Altissima adesione allo Sciopero di 24 ore indetto in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia'. Lo ha confermato Gianni Venturi, segretario nazionale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021)- 'È stata registrata un'allodi 24 ore indetto in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d'Italia'. Lo ha confermato Gianni Venturi, segretario nazionale ...

Advertising

Trmtv : Ex Ilva; mobilitazione nazionale, Fiom: ovunque altissima adesione a sciopero 24 ore - CarmeloMontana2 : RT @fiomnet: ???? #TempoScaduto #ExIlva Altissima adesione allo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti #AcciaierieItalia. L’unica cer… - divorex82 : RT @TgrRai: Acciaierie d'Italia, giornata di sciopero negli impianti ex Ilva di Novi Ligure, Alessandria e in tutti gli altri stabilimenti.… - ElioDefrani : Ex Ilva: presidio in strada dei lavoratori in sciopero - scarpettavenere : RT @TgrRai: Acciaierie d'Italia, giornata di sciopero negli impianti ex Ilva di Novi Ligure, Alessandria e in tutti gli altri stabilimenti.… -