Pugilato | Joshua vs Usyk | a settembre in palio le cinture dei pesi massimi

(Di martedì 20 luglio 2021) Anthonyil 25metterà inle suemondiali deiWba, Ibf e Wbo. Il contendente sarà l’ucraino Oleksandrin un match che si terrà a Londra, più precisamente nello stadio del Tottenham. Un match tra due campioni olimpici, proprio a Londra nel 2012:neisupernei. Il britannico avrebbe dovuto sfidare ad agosto il connazionale Tyson Fury, in Arabia Saudita, ma la sfida è saltata in seguito alla decisione di un ...

Advertising

sportface2016 : #Pugilato Joshua vs Usyk: a settembre il match tra i due campioni olimpici metterà in palio le cinture dei pesi m… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato Joshua

Sportface.it

...conferma della cintura tricolore possa aprirgli ulteriori strade nel mondo del. "Non ho ... Zucco si è allenato a Milano insieme a Samuel eNmomah e a Rho con Vadim Gurau. Intanto a ...Bisognerà aspettare ancora un po' per rivedere sul ring Tyson Fury. Dopo il ribaltone a sorpresa del programma che l'ha visto passare da prossimo avversario di Anthonya quello di Deontay Wilder, il fuoriclasse britannico deve fermarsi ancora: è positivo al Covid. Lo fa sapere il World Boxing Council che augura a ' Fury e al suo team un pronto recupero dal ...Anthony Joshua il 25 settembre metterà in palio le sue cinture mondiali dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo. Il contendente sarà l’ucraino Oleksandr Usyk in un match che si terrà a Londra, più precisament ...Il pugile britannico Anthony Joshua metterà in palio le sue cinture mondiali dei pesi massimi WBA, IBF e WBO contro l'ucraino Oleksandr Usyk il prossimo 25 settembre a Londra nello stadio del Tottenha ...