Pegasus, nessuno scappa dal malware. Luttwak spiega perché (Di martedì 20 luglio 2021) “Sono sorpreso dal vedervi sorpresi”. Edward Luttwak risponde al telefono con un filo d’irritazione. Anche oggi ha letto fiumi d’inchiostro sullo Spyware Pegasus, il software fabbricato dall’azienda israeliana Nso che, ha svelato il Washington Post, da anni permette a decine di governi di spiare e tracciare i cellulari di nemici e dissidenti, dall’Arabia Saudita al Kazakistan. Luttwak, stratega militare americano con un trascorso al Pentagono e alla Casa Bianca, ci interrompe subito. “Ma quali governi autoritari. Se Pegasus fosse venduto a tre, quattro clienti, l’azienda fallirebbe. Ne ha migliaia”. Sono quaranta per la ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) “Sono sorpreso dal vedervi sorpresi”. Edwardrisponde al telefono con un filo d’irritazione. Anche oggi ha letto fiumi d’inchiostro sullo Spyware, il software fabbricato dall’azienda israeliana Nso che, ha svelato il Washington Post, da anni permette a decine di governi di spiare e tracciare i cellulari di nemici e dissidenti, dall’Arabia Saudita al Kazakistan., stratega militare americano con un trascorso al Pentagono e alla Casa Bianca, ci interrompe subito. “Ma quali governi autoritari. Sefosse venduto a tre, quattro clienti, l’azienda fallirebbe. Ne ha migliaia”. Sono quaranta per la ...

formichenews : #Pegasus, nessuno scappa dal malware. Luttwak spiega perché Lo stratega americano: in Russia gli hacker sono un pr… - pietrogranero : Quintarelli a Sputnik: Pegasus, nessuno smartphone è al sicuro - mrmnft : RT @ItalianPolitics: Tutti scandalizzati per il presunto uso dello spyware #Pegasus in Ungheria, NESSUNO però che squittisca sulla controve… - tordizuin : Ma il #Pegasus in #Italia si usa? O i giornalisti, almeno qui, non se li fila nessuno? - Marco_Bello1 : RT @ItalianPolitics: Tutti scandalizzati per il presunto uso dello spyware #Pegasus in Ungheria, NESSUNO però che squittisca sulla controve… -