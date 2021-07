"No Vax No Drink", la campagna della titolare di una enoteca minacciata (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - "Siamo da sempre aperti a tutti i generi, a tutte le età, ai cani, agli unicorni e agli hobbit. Da oggi No Vax, No Drink. Vi chiederemo la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione. (anche la prima dose va bene)". Così scrive la titolare della enoteca letteraria Prospero di Palermo. Affisso in vetrina un cartello che vieta l'ingresso con una mano alzata che impone lo stop e la scritta "No vax". E giù insulti e persino minacce nei confronti della titolare Cinzia Orabona, che non ci sta. "Avete paragonato - accusa - le vaccinazioni all'Olocausto. Mi avete dato ... Leggi su agi (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - "Siamo da sempre aperti a tutti i generi, a tutte le età, ai cani, agli unicorni e agli hobbit. Da oggi No Vax, No. Vi chiederemo la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione. (anche la prima dose va bene)". Così scrive laletteraria Prospero di Palermo. Affisso in vetrina un cartello che vieta l'ingresso con una mano alzata che impone lo stop e la scritta "No vax". E giù insulti e persino minacce nei confrontiCinzia Orabona, che non ci sta. "Avete paragonato - accusa - le vaccinazioni all'Olocausto. Mi avete dato ...

