Nel 2020 resiste la sharing mobility, boom di monopattini (Di martedì 20 luglio 2021) Crisi sanitaria e crisi economica e sociale hanno avuto effetti dirompenti sulla mobilità delle persone nelle città italiane. Lockdown, coprifuoco, limitazione agli spostamenti, smart working hanno causato una forte contrazione della domanda di mobilità nel 2020 che ha riguardato tutte le modalità di trasporto, ma alcune di queste hanno subito un calo più forte. La sharing mobility, a sorpresa, ‘ha resistito’ rispetto alle altre modalità e anzi, come nel caso dei monopattini, fa segnare picchi di crescita inaspettati. La sharing mobility ha sperimentato un calo annuale complessivo delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Crisi sanitaria e crisi economica e sociale hanno avuto effetti dirompenti sulla mobilità delle persone nelle città italiane. Lockdown, coprifuoco, limitazione agli spostamenti, smart working hanno causato una forte contrazione della domanda di mobilità nelche ha riguardato tutte le modalità di trasporto, ma alcune di queste hanno subito un calo più forte. La, a sorpresa, ‘ha resistito’ rispetto alle altre modalità e anzi, come nel caso dei, fa segnare picchi di crescita inaspettati. Laha sperimentato un calo annuale complessivo delle ...

Advertising

MatteoRichetti : #Conte dichiara che i 5s non gradiscono la riforma #Cartabia perché non accetteranno che venga cancellato il proces… - fattoquotidiano : Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% d… - Agenzia_Ansa : Record nel 2020 per il riciclo degli imballaggi in Italia superando le previsioni con il 73% dei pack immessi sul m… - Angelo16963582 : @Roma Notizie dei 45 nuovi Filobus inaugurati l’8/07/2019 e fermati al deposito #Atac di Tor Pagnotta nel maggio 20… - buonjiminissimo : RT @italianarmyfam_: ??Billboard riporta che i BTS sono stati l’artista con più stream al mondo nel 2020. ©PopBase #MTVHottest BTS https://… -