Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha già venduto più di un milione di copie – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 20 luglio 2021) I primi dati di vendita forniti da Capcom di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin parlano di più di un milione di copie vendute.. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo. A comunicarlo è stata Capcom tramite l’account Twitter ufficiale del franchise. L’annuncio è stato accompagnato da una bella immagine celebrativa. The numbers are in! Monster ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021) I primi dati di vendita forniti da Capcom di2:ofparlano di più di undivendute..2:ofhapiù di undiin tutto il mondo. A comunicarlo è stata Capcom tramite l’account Twitter ufficiale del franchise. L’annuncio è stato accompagnato da una bella immagine celebrativa. The numbers are in!...

Advertising

Stoupwhiff : Disponibile dal 9 luglio scorso in esclusiva console Nintendo Switch, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin si è… - GamingToday4 : Monster Hunter Stories 2: vendute più di un milione di copie - GamingToday4 : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha già venduto più di un milione di copie - Multiplayerit : Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha già venduto più di un milione di copie - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin supera il milione di copie vendute in tutto il mondo -