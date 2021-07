Mbappé-Real Madrid, pressing per l’attaccante del PSG (Di martedì 20 luglio 2021) Mbappé è sempre più vicino al Real Madrid. Secondo Mundo Deportivo, c’è stato un forte pressing da parte degli spagnoli sull’attaccante del PSG. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mundo Deportivo: Mbappé-Real, il piano per portare il francese alla corte dei blancos Mbappé, il PSG tenta la carta del rinnovo per allontanare il Real Madrid Cristiano Ronaldo-Manchester United, c’è l’offerta degli inglesi Futuro Ronaldo: Jorge ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 20 luglio 2021)è sempre più vicino al. Secondo Mundo Deportivo, c’è stato un forteda parte degli spagnoli suldel PSG. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Mundo Deportivo:, il piano per portare il francese alla corte dei blancos, il PSG tenta la carta del rinnovo per allontanare ilCristiano Ronaldo-Manchester United, c’è l’offerta degli inglesi Futuro Ronaldo: Jorge ...

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Real QUI JUVENTUS. Non solo Locatelli, ora rispunta Paredes La Juventus guarda in casa Psg . Non per un eventuale scambio Icardi - CR7 . Sono poche, infatti, le possibilità che l'affare vada in porto. Dalla Spagna, fanno sapere, che il mercato del Real Madrid è chiuso. E se non si muove Mbappè in direzione Casa Blanca, non si muovono di conseguenza neanche gli altri due. La Vecchia Signora, dicevamo, guarda con attenzione ai parigini e in ...

La Juve e i contatti con Icardi. Aspettando Ronaldo e Mbappé L'assalto del Psg su Ronaldo però potrà concretizzarsi (forse) solo se alla fine pure Kylian Mbappé dovesse vincere il braccio di ferro e lasciare la Francia, con destinazione Real Madrid. Dall'alto ...

