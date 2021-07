L’Inter cerca un attaccante, idea Andrea Petagna (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia di questa mattina, per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Napoli, è che Andrea Petagna piace tanto alL’Inter. Il club nerazzurro, infatti, cerca da tempo un vice Lukaku. Il numero 37 è un profilo che affascina tanto Simone Inzaghi. L’alternativa è Scamacca, attaccante del Sassuolo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 luglio 2021) La notizia di questa mattina, per quanto riguarda il calciomercato in uscita del Napoli, è chepiace tanto al. Il club nerazzurro, infatti,da tempo un vice Lukaku. Il numero 37 è un profilo che affascina tanto Simone Inzaghi. L’alternativa è Scamacca,del Sassuolo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Dalla_SerieA : Rischio Covid e Variante Delta, l'Inter cerca di evitare gli Usa - - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter cerca come 'Vice Lukaku' Petagna o Scamacca. Per Schira, Ramadani ha offerto… - grafuio : RT @FootballAndDre1: Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter cerca come 'Vice Lukaku' Petagna o Scamacca. Per Schira, Ramadani ha offerto… - Linterista_page : ???? Al centrocampista un quadriennale, mentre con i rossoblu si cerca un accordo sulla base di un prestito con obbli… - infoitsport : Inter, si cerca un vice Lukaku: piace Scamacca. Una l’alternativa – CdS -