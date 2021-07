L’addio di Montipò | “Si chiude un ciclo | il grazie più grande va ai tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lorenzosaluta il Benevento dopo tre stagioni. Il portiere novarese ha firmato con l’Hellas Verona e dunque resterà in serie A. Pochi minuti dopo l’ufficialità del trasferimento ha voluto salutare il club e la piazza attraverso un messaggio pubblicato sui social ringraziando per l’affetto ricevuto nelle stagioni in cui ha difeso i colori della Strega: “Oggi siun. 3 stagioni al Benevento mi hanno dato tanto: é il momento dei saluti ma soprattutto quello dei ringraziamenti: dal Presidente al Mister, dallo staff ai miei compagni. Ilpiù ...