La riforma fiscale parte da 2-3 miliardi. La prudenza del Tesoro per la variante Delta (Di martedì 20 luglio 2021) Quanto sia necessario preservare i conti da operazioni onerose l’ha spiegato il ministro dell’Economia Daniele Franco ai suoi sottosegretari durante la riunione che ogni martedì mattina si tiene al Tesoro per fare un punto sul lavoro settimanale. Quello del ministro non è stato un discorso generico sulle finanze pubbliche, ma un’indicazione, contabile e politica, precisa: la riforma fiscale, che entro fine mese debutterà con il disegno di legge delega, potrà contare al momento su 2-3 miliardi. I soldi saranno stanziati con la legge di bilancio in autunno, la dote quindi potrà aumentare, ma al momento l’indicazione è la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Quanto sia necessario preservare i conti da operazioni onerose l’ha spiegato il ministro dell’Economia Daniele Franco ai suoi sottosegretari durante la riunione che ogni martedì mattina si tiene alper fare un punto sul lavoro settimanale. Quello del ministro non è stato un discorso generico sulle finanze pubbliche, ma un’indicazione, contabile e politica, precisa: la, che entro fine mese debutterà con il disegno di legge delega, potrà contare al momento su 2-3. I soldi saranno stanziati con la legge di bilancio in autunno, la dote quindi potrà aumentare, ma al momento l’indicazione è la ...

Advertising

marattin : La mia intervista a Fanpage sulla riforma fiscale. - ItaliaViva : “Tagliamo le tasse per tornare a far crescere l’Italia” In questa intervista a @fanpage @marattin spiega la riform… - matteosalvinimi : Priorità emerse nell'incontro molto positivo di stamane con il presidente Draghi anche la riforma fiscale con tagli… - seb5113910 : RT @A_Gusmeroli: Riforma fiscale ne parliamo in un filo diretto con i radio/telespettatori di @RadioRPL per un fisco più semplice e meno es… - HuffPostItalia : La riforma fiscale parte da 2-3 miliardi. La prudenza del Tesoro per la variante Delta -

Ultime Notizie dalla rete : riforma fiscale Scuola, Carta del docente: ecco a chi spetta e come funziona, c'è tempo fino al 31 agosto Precari, Pmi e autonomi: ecco la riforma dei sussidi Cosa si può acquistare con la Carta? La carta ...ai diversi canali di assistenza sono invitati a specificare sempre il proprio codice fiscale ed il ...

Cedolare secca per tutti Ma vediamo cosa dice in particolare la norma che vuole estendere il regime fiscale della cedolare ... esaminare le possibili e alternative opzioni di riforma, e analizzarne l''eventuale impatto sull''...

Pronta la riforma fiscale di Draghi: aumento in busta paga per tutti ROMA on line La riforma fiscale parte da 2-3 miliardi. La prudenza del Tesoro per la variante Delta Quanto sia necessario preservare i conti da operazioni onerose l’ha spiegato il ministro dell’Economia Daniele Franco ai suoi sottosegretari durante la riunione che ogni martedì mattina si tiene al Te ...

Economia sociale, al via collaborazione CNEL-Mef (Teleborsa) - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno firmato una collaborazione interistituzionale finalizzata a condividere le rispettiv ...

Precari, Pmi e autonomi: ecco ladei sussidi Cosa si può acquistare con la Carta? La carta ...ai diversi canali di assistenza sono invitati a specificare sempre il proprio codiceed il ...Ma vediamo cosa dice in particolare la norma che vuole estendere il regimedella cedolare ... esaminare le possibili e alternative opzioni di, e analizzarne l''eventuale impatto sull''...Quanto sia necessario preservare i conti da operazioni onerose l’ha spiegato il ministro dell’Economia Daniele Franco ai suoi sottosegretari durante la riunione che ogni martedì mattina si tiene al Te ...(Teleborsa) - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno firmato una collaborazione interistituzionale finalizzata a condividere le rispettiv ...