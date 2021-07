La Lazio sul caso Hysaj: “Uno striscione vergognoso” (Di martedì 20 luglio 2021) La Lazio, attraverso con un comunicato ufficiale, ha duramente preso posizione nella vicenda legata alla striscione esposto dai tifosi contro il calciatore Elseid Hysaj. La società biancoceleste ha condannato l’accaduto. Ecco la nota del club. “La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) La, attraverso con un comunicato ufficiale, ha duramente preso posizione nella vicenda legata allaesposto dai tifosi contro il calciatore Elseid. La società biancoceleste ha condannato l’accaduto. Ecco la nota del club. “La Società Sportivacondanna fermamente ilcontro il calciatore Elseid. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport. Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ...

