Incidente a Lovere | scontro frontale tra auto | due feriti Chiusa la statale dello Stelvio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Lovere

Nell'sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Sul posto anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve ...Paurosoin galleria domenica sera sulla Strada statale 42 trae Costa Volpino, sul lago d'Iseo: tre le vetture e sei le persone coinvolte, tra loro tre feriti in ospedale tra cui una donna in ...Sondrio, 20 luglio 2021 - Disagi sulla strada statale 38 dello Stelvio dove, a causa di un incidente è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto al km 68, nel comune di Lovero, in pr ...La galleria Costa Volpino, sulla strada statale del Tonale e della Meldola (Bergamo) è stata chiusa in entrambe le direzioni a seguito di un grave ...