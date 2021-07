IBM brinda alla trimestrale | best performer nel Dow30

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Effervescente IBM, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,78% dopo aver annunciato ricavi e utili in crescita oltre le attese nel secondo trimestre. A livello comparativo su base settimanale, il trend della “Big Blue” evidenzia un andamento più marcato rispettotrendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso IBM rispetto all’indice. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 142,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 145,7. Il peggioramento dell’azienda di Armonk è evidenziato ...

